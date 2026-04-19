In questa serata di calcio, si gioca la partita tra Roma e Atalanta, con aggiornamenti in tempo reale sulle formazioni e sugli sviluppi del match. Nel frattempo, si fa strada anche la notizia di un intervento di un calciatore dell’Atalanta, che ha rilasciato alcune dichiarazioni. Le scelte tecniche di entrambe le squadre sono al centro dell’attenzione, mentre il calciomercato mantiene alta la sua pressione.

2026-04-18 23:35:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS: 23:34. Parla Raspadori per l’Atalanta. L’attaccante della Dea: “Sto molto bene, sto bene fisicamente e mentalmente. Ora abbiamo il momento più importante della stagione, ci giochiamo tutto. Abbiamo fatto un’ottima partita e quando è così a viso aperto qualche errore tecnico esce. La testa ora è alla Lazio per regalare una gioia ai tifosi, in campionato è tutto aperto e sappiamo che dobbiamo fare il massimo. Magari ci sono situazioni dove non è che non ho l’egoismo, ma cerco sempre di mettere davanti la squadra. Faccio quello che mi viene chiesto nel piano gara, è normale che sono contento quando segno.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Roma-Atalanta, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le scelte di Gasperini e Palladino

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