Le formazioni ufficiali di Roma e Atalanta sono state comunicate per il match della 33ª giornata di Serie A 202526. Le scelte di Gasperini e Palladino riguardano gli undici titolari di entrambe le squadre. L'incontro si svolge nel fine settimana e vede le rispettive formazioni schierate in campo con alcune variazioni rispetto alle precedenti partite. La partita è programmata presso lo stadio di riferimento per questa giornata di campionato.

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© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Roma Atalanta: le scelte di Gasperini e Palladino per il match di Serie A

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