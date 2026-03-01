Tuttosport – poi Pavlovic e Leao riportano Allegri a -10 dall’Inter

Tuttosport riporta che Pavlovic e Leao hanno segnato, portando l’allenatore a dieci punti dall’Inter. La notizia ha generato numerosi commenti e discussioni tra gli appassionati, che si sono confrontati sulla situazione attuale della squadra e sui risultati recenti. La notizia si riferisce al campionato di calcio e alle posizioni in classifica.

Successo in extremis per il Milan, che a Cremona risolve un match complicato dapprima con il colpo di testa vincente di Pavlovic a sbloccare le marcature al 90' – gol convalidato al Var dopo un sospetto tocco di mano – e in seguito con il contropiede finalizzato da Leao al 94' per il definitivo 2-0. Un risultato che segue il ko interno con il Parma e che conente ai rossoneri di guadagnare margini sul Napoli, rientrando con 57 punti e un vantaggio di 4 lunghezze sulla formazione di Conte, che sabato 28 è uscita vincitrice dalla trasferta di Verona, nonché con un distacco di 10 punti dall’Inter capolista. Resta invece ferma a quota 24 punti la Cremonese di Nicola, dunque ancora impantanata in piena lotta salvezza. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

