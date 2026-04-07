Dopo la partita Napoli-Milan, vinta dai padroni di casa, Luca Gotti ha commentato la prestazione dei rossoneri di Allegri. Ha affermato che il Milan non gli aveva lasciato una sensazione negativa e ha commentato anche le valutazioni di Allegri su Leao, sostenendo che il tecnico bianconero ha un punto di vista diverso rispetto ad altri. Gotti ha espresso il suo pensiero senza entrare in analisi approfondite, limitandosi a osservazioni sulla partita e sui singoli elementi.

Nel post partita di Napoli-Milan, big match che ha visto trionfare la squadra di Conte grazie al gol di Matteo Politano, arrivato verso il finale della gara, Luca Gotti ha voluto spendere alcune parole sul sconfitta dei rossoneri ai microfoni di SkySport. Gotti, inoltre, si è voluto soffermare anche su Rafael Leao, per poi spostarsi ad analizzare l'errore di De Winter. Ecco, di seguito, le su parole: “A me il Milan non era dispiaciuto nel primo tempo. C’era grande equilibrio e sembrava che in qualunque momento l’avrebbero potuta sbloccare. È capitato a favore del Napoli, ma è stata una partita equilibrata” Su Leao: "Nell’anno dello scudetto Leao e Theo Hernandez partecipano al 50% dei gol della squadra che vince lo scudetto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Gotti: “Il Milan non mi era dispiaciuto. Leao? Allegri viaggia su un’altra visuale”

Milan, un Leao così non si era mai visto: ecco come Allegri lo ha trasformato in un leaderMilan, nell'edizione odierna di 'TuttoSport' è presente un'analisi sull'evoluzione di Rafael Leao.

Gherarducci: “Milan, Allegri non mi piace come gioca. Ma chi se lo compra uno come Leao?”Giorgio Gherarducci, conduttore radiofonico e storico componente - con Carlo Taranto (ora uscito dal gruppo) e Marco Santin - della Gialappa's Band,...

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Gotti: Leao? Allegri viaggia su un'altra visuale: è impegnato a capire cosa è meglio per la squadraNel post partita di Napoli-Milan negli studi di Sky Sport uno dei prinicpali argomenti di discussione è stato il rendimento di Rafael Leao, sul quale ha detto la sua anche Luca Gotti, ex allenatore di ... msn.com

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