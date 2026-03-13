Pomeriggi musicali al Mic | Roberto Loreggian interpreta le Variazioni Goldberg di Bach

Domenica 15 marzo si tiene l’ultimo degli “Pomeriggi musicali al Mic” nella 14esima stagione di Erf&TeatroMasiniMusica al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza. Il concerto vede protagonista il clavicembalista Roberto Loreggian, che interpreta le celebri Variazioni Goldberg di Bach in un appuntamento dedicato alla musica classica. L’evento si svolge nel pomeriggio e vede la partecipazione di pubblico e musicisti.

Le Variazioni Goldberg rappresentano uno dei capolavori più straordinari e affascinanti del repertorio barocco, un’opera che ha attraversato i secoli rimanendo al centro del dibattito musicale per la sua complessità tecnica, profondità espressiva e perfezione formale. In questo concerto, l’opera viene presentata nella sua originaria veste sonora, eseguita sul clavicembalo, lo strumento per cui Bach compose questa pagina monumentale, e non sul pianoforte, come spesso accade. Composte su commissione del conte Hermann Karl von Keyserlingk, che desiderava musica per alleviare le proprie notti insonni, le Variazioni si articolano in un’Aria seguita da 30 variazioni costruite sulla medesima struttura armonica, dando vita a un percorso che unisce rigore formale e invenzione musicale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

