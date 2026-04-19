Tutto esaurito per Cristiano De Andrè | teatro pieno per il tributo al padre

Il teatro di Trento è stato completamente prenotato per il concerto di Cristiano De Andrè, previsto per il 21 aprile. L’artista salirà sul palco con il tour intitolato “De Andrè canta De Andrè best of tour 2026”. L’evento ha registrato il sold out, senza biglietti disponibili, e l’attesa per la performance è molto alta.

Il concerto è già completo, senza più un posto disponibile. A Trento cresce l’attesa per l’arrivo di Cristiano De Andrè, che il 21 aprile salirà sul palco del Teatro Auditorium di Trento con il suo tour “De Andrè canta De Andrè best of tour 2026”. Un appuntamento che richiama pubblico da tutta la.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Chi è Alice De Andrè, la figlia di Cristiano De Andre: “Mio padre mi ha detto ‘fai quello che vuoi, ma non cantare'”Alice De Andrè è la figlia minore di Cristiano De Andrè, nata nel 1999 dalla relazione del cantautore con Sabrina La Rosa. Tributo a Fabrizio De Andrè con i Sidun al teatro comunale di OrsognaScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Concerto dedicato a... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: CRISTIANO DE ANDRÉ in concerto in tutta Italia con DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ BEST OF TOUR 2026; Cristiano De Andrè in concerto a Palazzo dei Congressi. Cristiano De Andrè in concerto a Palazzo dei CongressiCristiano De Andrè in un omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni. Giovedì 16 aprile fa tappa a Lugano DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ BEST OF TOUR 2026 il nuovo tour di CRISTIANO DE ANDRÉ, che ha già e ... ciaocomo.it De André canta De André, Cristiano stasera a SansepolcroArezzo, 29 agosto 2025 – Quest'estate Cristiano De André si esibirà in concerto in tutta Italia con De André canta De André Best Of Estate 2025, un omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni ... lanazione.it Primo premio due biglietti per il concerto di Cristiano De Andrè - facebook.com facebook