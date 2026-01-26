Chi è Alice De Andrè la figlia di Cristiano De Andre | Mio padre mi ha detto ‘fai quello che vuoi ma non cantare'

Alice De Andrè, nata nel 1999, è la figlia minore del cantautore Cristiano De André e Sabrina La Rosa. Cresciuta nel contesto artistico della sua famiglia, ha scelto di mantenere un profilo riservato, lontano dai riflettori. La sua relazione con il mondo musicale è complessa, come dimostra una frase del padre che le avrebbe detto di seguire le proprie passioni senza necessariamente cantare.

Alice De Andrè è la figlia minore di Cristiano De Andrè, nata nel 1999 dalla relazione del cantautore con Sabrina La Rosa. Oggi la 26enne sarà tra gli ospiti della prima puntata settimanale de La Volta Buona, in onda su Raiuno a partire dalle 14:05. Alice è la quarta dei figli avuti da Cristiano De Andrè arrivata dopo Francesca ed i gemelli Fabrizia e Filippo (nati dal matrimonio con l’ex moglie Carmen De Cespedes). La nipote di Faber ha avviato una carriera di attrice, dopo un primo approccio con la danza, seguendo le orme della madre ballerina. In un’intervista al Corriere Della Sera, aveva raccontato di aver concluso la sua breve esperienza a sette anni dopo un saggio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Alice De Andrè ha un fidanzato?/ L’attrice schiva il gossip, gli ultimi rumor…Alice De Andrè, chi è il fidanzato? L’attrice ha sempre evitato di ostentare le curiosità riguardanti la sua vita privata. ilsussidiario.net

Alice De André a Torino: lo spettacolo al Teatro GioielloC’è un’eredità che non si misura in spartiti, ma in sguardi e silenzi. Mercoledì 27 maggio 2026, il Teatro Gioiello di Torino apre le porte a un racconto che profuma di Sardegna e di una ricerca ostin ... mentelocale.it

