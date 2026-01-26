Referendum perché molti Popolari votano Sì L’opinione di Merlo

Nel contesto del pluralismo politico, è importante osservare come anche molti rappresentanti del mondo Popolare si orientino verso il voto Sì al prossimo referendum sulla giustizia. Questa tendenza riflette una volontà condivisa di affrontare le questioni costituzionali con attenzione e responsabilità, nel rispetto delle diverse sensibilità e posizioni politiche. Un'analisi che mira a comprendere le motivazioni e le implicazioni di questa scelta, nel rispetto della dialettica democratica.

Nel rigoroso rispetto del pluralismo politico ed elettorale ormai consolidato da tempo, non possiamo non rilevare che anche e soprattutto nel mondo Popolare c’è una forte propensione a votare Sì al prossimo referendum costituzionale sulla giustizia. Di qui la recente presentazione di un “Comitato Popolari per il Sì”. Detto così, però, potrebbe apparire come una semplice iniziativa elettorale e persin burocratica in vista della prossima consultazione. E invece non è così per una ragione di carattere storico, politico e culturale. Che non si può e non si deve dimenticare. E cioè, nel gennaio ‘94, dopo il tramonto della DC, rinasce il Ppi guidato da Mino Martinazzoli, Franco Marini, Gerardo Bianco e Rosa Russo Iervolino – solo per ricordare alcuni dirigenti qualificati ed autorevoli dell’epoca – e proprio nelle tesi programmatiche del partito presentate all’Istituto Sturzo c’era anche un esplicito riferimento al capitolo della separazione delle carriere, accompagnato da un indubbio ed oggettivo appoggio a quella potenziale riforma. 🔗 Leggi su Formiche.net

Giustizia, adesso i Popolari per il Sì nel nome di Vassalli. L’opinione di MerloIl referendum rappresenta un momento di confronto politico trasversale, capace di influenzare profondamente l’orientamento del Paese.

