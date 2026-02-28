Sanremo 2026 TonyPitony re della serata delle cover ma tutti parlano del suo caco sul palco dell’Ariston

Durante la serata delle cover al Festival di Sanremo 2026, TonyPitony si è distinto come protagonista, ricevendo i complimenti come migliore interpretazione. Tuttavia, al centro dell’attenzione non è stata solo la sua performance, ma anche un incidente sul palco dell’Ariston, dove ha mostrato un caco. La serata ha attirato l’attenzione di pubblico e media, con molti che hanno commentato l’accaduto sui social.

Era dai tempi di Elio e le storie tese che non si parlava di cachi a Sanremo. Per tornare a farlo ci ha pensato TonyPitony, ospite di Ditonellapiaga nella serata cover del Festival 2026. La coppia ha trionfato con un’esibizione davvero bella di The Lady Is a Tramp, uno degli standard jazz più celebri della storia della musica. Il brano fu scritto nel 1937 da Richard Rodgers e Lorenz Hart per il musical Babes in Arms e nel corso dei decenni è stato reinterpretato da voci leggendarie come Frank Sinatra, Ella Fitzgerald e, più di recente, dalla coppia Lady Gaga e Tony Bennett. La versione proposta dal duo ha colpito per la sua capacità di mantenere vivo lo spirito originale del pezzo, irriverente, diretto, lievemente sovversivo, rileggendolo con un’energia tutta contemporanea. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Sanremo 2026, TonyPitony e il caco sul palco: il significato del gesto(Adnkronos) – TonyPitony ha mantenuto la sua promessa: ha portato un caco sul palco dell'Ariston a Sanremo 2026.

