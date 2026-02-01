Nei giorni scorsi, dalla Spagna, è arrivata una notizia che potrebbe cambiare il modo di affrontare il cancro al pancreas. Mariano Barbacid, noto per il suo viso, potrebbe passare alla storia per aver scoperto una cura efficace contro questa forma di tumore, una delle più aggressive e difficili da trattare. La scoperta apre nuove speranze per i pazienti e potrebbe segnare un punto di svolta nella lotta contro questa malattia.

Dalla Spagna è arrivata nei giorni scorsi una notizia che potrebbe cambiare la lotta contro uno dei tumori più letali: il cancro al pancreas uno dei più letali. Mariano Barbacid, che dirige un team di ricerca oncologica a Madrid, ha annunciato risultati eccezionali ottenuti nei laboratori. Durante gli esperimenti sui topi, il suo gruppo è riuscito a eliminare completamente le cellule tumorali dell’ adenocarcinoma duttale pancreatico, la forma più comune e aggressiva di questa malattia ( che ha colpito Enrica Bonaccorti, al momento senza speranze di guarigione ed è stata già fatale per Eleonora Giorgi e Paola Marella ). 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Tutti parlano del suo viso, ma Mariano Barbacid potrebbe passare alla storia per la cura contro il cancro al pancreas

La notizia dalla Spagna ha acceso l'interesse di tutta Europa.

Il ricercatore Mariano Barbacid fa notizia con il suo studio sul tumore al pancreas.

È sconfortante vedere quanta attenzione venga ancora rivolta all’aspetto fisico del dottor Mariano Barbacid, invece che allo straordinario passo avanti che ha appena regalato alla medicina. Quella è solo una macchia di nascita; ciò che conta davvero è il suo - facebook.com facebook

#MarianoBarbacid direttore del gruppo di Oncologia sperimentale Centro nazionale spagnolo ricerca sul cancro (Cnio),ha annunciato i risultati di uno studio sui topi che evidenziano l'eliminazione delle cellule cancerogene del tipo di tumore al pancreas x.com