L’Irpinia Corre | torna la 10 km tra sport territorio e passione

Atripalda si prepara a ospitare la 14esima edizione di “L’Irpinia Corre”, una gara podistica di 10 km che richiama ogni anno atleti e appassionati da tutta la regione. La città si anima con l’arrivo di corridori che arrivano per sfidare se stessi e vivere la passione dello sport. La manifestazione, ormai un appuntamento fisso, unisce sport, territorio e entusiasmo, attirando pubblico e concorrenti pronti a dare il massimo. La corsa si svolge tra le strade di Atripalda, con un percorso consolidato che mette alla

Tempo di lettura: 3 minuti Atripalda si prepara ad accogliere la 14esima edizione de “L’Irpinia Corre”, la storica gara podistica di 10 chilometri che da anni richiama atleti e appassionati da tutta la regione. L’appuntamento è fissato per sabato 10 maggio, con partenza alle ore 10, per la manifestazione che si conferma punto di riferimento per il podismo irpino e campano. La competizione, organizzata dall’ASD L’Irpinia Corre guidata dal presidente Gianni Solimene, è inserita come da tradizione nel calendario nazionale FIDAL ed è aperta agli atleti tesserati FIDAL ed Enti di Promozione Sportiva (EPS). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “L’Irpinia Corre”: torna la 10 km tra sport, territorio e passione Approfondimenti su Irpinia Corre Torna il festival “Fermenti – Musica a Km Zero” dedicato ai talenti musicali del territorio Il festival “Fermenti – Musica a Km Zero” torna a Fasano il 17 dicembre 2025, presso il Ciaia Lab. Petitto tra i più votati d’Irpinia: “Una vittoria costruita sul territorio” La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Irpinia Corre L'Irpinia e l'avellinese: cento anni di memoria sismica, tra dolore e rinasciteLa terra campana, e in particolare l'area dell'Avellinese e dell'Irpinia, torna a tremare, ricordando a tutti la sua natura sismica inestinguibile. La forte scossa registrata nella serata di ieri, 25 ... rainews.it Scuola, torna Valditara: «Presidio in aree fragili»Torna Valditara in Irpinia. Il ministro dell'istruzione e del merito torna in provincia per affrontare i temi specifici del mondo della scuola. E questa volta si concentrerà sugli gli aumenti ... ilmattino.it Morte Michelangelo Ciarcia i messaggi di cordoglio #cordoglio #lutto #politica #irpinia #avellino #telenostra facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.