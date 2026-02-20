USA | PIL in calo al 2,2% Trump sotto pressione a 6 mesi dalle

Gli Stati Uniti hanno registrato un rallentamento nel Pil, che si è attestato al 2,2% nel 2025, rispetto al 2,8% dell’anno precedente. La diminuzione ha colpito vari settori, tra cui il settore manifatturiero e i consumi delle famiglie. La stagnazione economica arriva a sei mesi dalle prossime elezioni presidenziali, alimentando le preoccupazioni di Trump e del suo team. La situazione ha portato a una maggiore attenzione sui numeri ufficiali e sulle potenziali ripercussioni politiche.

L’Economia Usa Frena: Trump a Rischio in Vista delle Elezioni. Washington, 20 febbraio 2026 – La crescita economica degli Stati Uniti ha subito una decisa frenata nel 2025, attestandosi al 2,2%, ben al di sotto del 2,8% registrato l’anno precedente. Il rallentamento, particolarmente evidente nell’ultimo trimestre con un incremento dell’1,4%, complica il quadro per l’attuale amministrazione e mette in discussione le previsioni ottimistiche del Presidente sull’andamento dell’economia americana, a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato. Un Ottimismo Sconfessato dai Numeri. Il dato sul Prodotto Interno Lordo statunitense per il 2025 ha sorpreso gli analisti, discostandosi sensibilmente dalle aspettative iniziali.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Crisi Ikea, utili in calo del 26%: il colosso europeo sotto pressione Leggi anche: Modena, Industria in Difficoltà: Calo dell’1,8% nelle Esportazioni e Tessile in Crisi. Margini Sotto Pressione. If War Escalates, Markets Aren’t Ready (Crypto Falls First) Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pil, nel 2025 l’Eurozona cresce dell’1,5%. Cala il surplus commerciale con gli Usa; Borsa: Asia a ranghi ridotti, occhi sul Pil Usa, Tokyo -1,12%; USA, inflazione in crescita e il Pil in frenata; Morgan Stanley vede al rialzo il PIL Usa per il 2026 sostenuto da investimenti più forti. Usa, crescita in frenata: Pil sotto le attese e inflazione Pce in risalita a dicembreLeggi su Sky TG24 l'articolo Usa, crescita in frenata: Pil sotto le attese e inflazione Pce in risalita a dicembre ... tg24.sky.it Borsa: Europa corre a meta' seduta in attesa dei dati Usa, Milano +1%Wall Street verso avvio debole, in calo petrolio e gas (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 feb - Le Borse europee arrivano di slancio alla ... ilsole24ore.com I porti di Los Angeles registrano un calo delle importazioni a causa delle tariffe imposte da Trump sul commercio Il traffico di container nel porto di Los Angeles è diminuito del 12% a gennaio, trainato da importazioni ed esportazioni più deboli rispetto all'aume - facebook.com facebook Immigrazione: Donald Trump avrebbe ora dalla sua solo il 38% della popolazione. #usa x.com