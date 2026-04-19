Turismo il Light Art Festival ha acceso la slovacca Trencin fra luci suoni e interattività

A Trencín, in Slovacchia, si è svolto il Light Art Festival, durante il quale nove installazioni luminose sono state posizionate tra strade, parchi e ambienti interni della città. L'evento ha visto la partecipazione di artisti provenienti da diverse nazioni, creando un'atmosfera fatta di luci, suoni e elementi interattivi. La città, riconosciuta quest'anno come Capitale europea della cultura insieme a Oulu, ha ospitato questa manifestazione per valorizzare il suo patrimonio culturale.

(Adnkronos) – Nove installazioni luminose create da artisti locali e internazionali hanno animato strade, parchi e interni a Tren?ín, in Slovacchia, la città che, insieme alla finlandese Oulu, quest'anno detiene il titolo di Capitale europea della cultura. Durante la seconda edizione del Light Art Festival (Laf), che si è svolto il 10 e 11 aprile,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Ue, la slovacca Tren?ín pronta a ‘risvegliare la curiosità’ come Capitale europea della cultura(Adnkronos) – Tutto pronto nella città slovacca di Tren?ín per la cerimonia di apertura dell'anno che la vede Capitale europea della Cultura, insieme... Luci pesaresi sul ghiaccio. Show firmato Sound D-lightC’è la maestria dei giochi di luce pesaresi a illuminare le Olimpiadi Milano Cortina, dentro il cuore pulsante dei Giochi: gli stadi del ghiaccio. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Il salto di qualità del Water Light Festival di Bressanone. Ecco l’edizione 2026; Colors Festival torna a Parigi con la mostra di street art Colors Light su 700 m2, le foto. Turismo, il Light Art Festival ha acceso la slovacca Trencin fra luci, suoni e interattivitàNove installazioni luminose create da artisti locali e internazionali hanno animato strade, parchi e interni a Tren?ín, in Slovacchia, la città che, insieme alla finlandese Oulu, quest'anno detiene il ... adnkronos.com Trame di luce, festival di light art per il Natale romanoAll'Orto Botanico della Sapienza di Roma torna 'Trame di luce', mostra sensoriale immersiva di light art con un percorso di 22 tappe, ricco di installazioni e opere d'arte luminose inedite e ... ansa.it Al Water light Festival di Brixen troverete Personae, un laboratorio di maschere/headpiece di Lupan Artwork il giorno 2 maggio. (iscrizioni dal link) facebook