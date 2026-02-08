Luci pesaresi sul ghiaccio Show firmato Sound D-light

Le luci di Pesaro brillano sui ghiacci delle Olimpiadi di Milano Cortina. Il show firmato Sound D-light ha trasformato gli stadi ghiacciati in un tripudio di luci e giochi di colore, attirando l’attenzione di spettatori e appassionati. La performance, curata con precisione, ha lasciato tutti senza parole, regalando uno spettacolo che unisce musica e effetti visivi.

C’è la maestria dei giochi di luce pesaresi a illuminare le Olimpiadi Milano Cortina, dentro il cuore pulsante dei Giochi: gli stadi del ghiaccio. È qui che passa la firma di Paolo Marcuzzi, alla guida di Sound D-light, la realtà pesarese che ha curato l’ illuminotecnica e la sport presentation dei sette stadi del ghiaccio olimpici tra Milano, Cortina, Predazzo e Livigno. Un lavoro enorme, quello che accende lo spettacolo prima, durante e dopo le gare, sotto gli occhi del mondo. "Abbiamo realizzato – chiarisce Marcuzzi – tutta la parte show all’interno delle arene del ghiaccio: figure skating, hockey, gala, animazione, sport presentation". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Luci pesaresi sul ghiaccio. Show firmato Sound D-light Approfondimenti su Milano Cortina Ghiaccio, luci e magia: “Mugnano sul Ghiaccio” si prepara a un mese speciale: le novità Luci sul villaggio di Natale. Pronta la pista sul ghiaccio. Mercatini e presepi in vetrina Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Luci pesaresi sul ghiaccio. Show firmato Sound D-light. Luci pesaresi sul ghiaccio. Show firmato Sound D-lightC’è la maestria dei giochi di luce pesaresi a illuminare le Olimpiadi Milano Cortina, dentro il cuore pulsante dei Giochi: gli stadi del ghiaccio. È qui che passa la firma di Paolo Marcuzzi, alla guid ... ilrestodelcarlino.it Luci sul villaggio di Natale. Pronta la pista sul ghiaccio. Mercatini e presepi in vetrinaTerranuova si prepara a vivere l’atmosfera delle festività con il ritorno della pista di pattinaggio su ghiaccio, una delle attrazioni più amate da famiglie, bambini e giovani. L’impianto sarà aperto ... lanazione.it Pesaresi Camper & Caravan. Imagine Dragons · On Top of the World. NOVITÀ FRESCHISSIMA da Pesaresi Camper! Arriva Teleco UltraComfort 6000, il nuovo condizionatore che non va a tetto: lasci intatta la luce dell'oblò e guadagni in comfort e praticità facebook

