Ue la slovacca Tren?ín pronta a ‘risvegliare la curiosità’ come Capitale europea della cultura

Questa mattina Trenín si prepara ad accogliere visitatori e cittadini per l’apertura ufficiale del suo anno da Capitale europea della Cultura. La città slovacca ha allestito eventi e mostre per mostrare il suo patrimonio e la sua energia, mentre i cittadini e i turisti si affollano in piazza per assistere alla cerimonia di inaugurazione. È l’inizio di un anno ricco di attività, con Trenín che vuole risvegliare la curiosità di chi la attraversa.

(Adnkronos) – Tutto pronto nella città slovacca di Tren?ín per la cerimonia di apertura dell'anno che la vede Capitale europea della Cultura, insieme alla finlandese Oulu. Una tre giorni, dal 13 al 15 febbraio, per inaugurare un programma che, grazie alla forza della cultura, permette di reimmaginare le città e ricollocarla sulla scena europea. Le.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Trenín Capitale arte Ue, grande successo per l’Opening della finlandese Oulu Capitale europea della cultura L'Opening Festival di Oulu2026 ha segnato l'inizio ufficiale dell'anno di celebrazioni come Capitale europea della cultura. Ue: passaggio di testimone tra Capitali europee della cultura, 2026 l’anno di Trencin e Oulu Nel 2026, Trencin e Oulu si preparano a prendere il testimone come nuove Capitali europee della cultura, segnando un importante momento di scambio e valorizzazione delle diverse tradizioni culturali del continente. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Trenín Capitale arte L’Aquila è la Capitale Italiana della Cultura 2026. Oulu e Tren?ín Capitali EuropeeA L’Aquila un anno di ricco di eventi, mostre, progetti per raccontare la rinascita del territorio abruzzese. Le fanno compagnia le Capitali Europee Oulu e ... repubblica.it Ue, infrazione contro la Slovacchia per modifiche costituzionaliLa Commissione europea ha deciso di avviare una procedura di infrazione nei confronti della Slovacchia per aver introdotto in Costituzione delle norme che circoscrivono il primato del diritto europeo. ansa.it "Gli imprevedibili viaggi in treno di Federico Pace (La libertà viaggia in treno, Laterza), fitti di illuminanti incontri casuali...". Lo scrittore Paolo Di Paolo su Repubblica inserisce "La libertà viaggia in treno" tra "i più interessanti esperimenti letterari di questi anni s - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.