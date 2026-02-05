Piquadro registra crescita dei ricavi nei primi nove mesi dell’anno in corso rispetto all’anno precedente

Nei primi nove mesi dell’anno, Piquadro ha visto i ricavi aumentare rispetto allo stesso periodo del 2022. L’azienda ha confermato una tendenza positiva, anche se il rialzo è stato moderato. I risultati sono stati annunciati oggi, mentre il mercato osserva con attenzione come si svilupperanno i prossimi mesi.

**Piquadro registra un leggero incremento dei ricavi nei primi nove mesi dell'anno in corso, rispetto all'anno precedente.** L'azienda, quotata su Euronext Milano, ha presentato un fatturato di 136,84 milioni di euro, in aumento dello 1,7% rispetto ai 134,6 milioni registrati negli stessi mesi dell'esercizio precedente. I dati, forniti a dicembre 2025, sono stati resi disponibili in un momento in cui l'azienda sta cercando di consolidare il suo andamento in un contesto di mercato sempre più competitivo, soprattutto in Italia, dove il settore della pelletteria e dell'abbigliamento continua a mostrare una certa volatilità.

