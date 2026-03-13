Prostata | 40.000 casi genetica chiave e dieta salva vite

Ogni anno si registrano circa 40.000 diagnosi di tumore alla prostata. Il dottor Fabrizio Presicce, medico dell’Unità Operativa di Urologia al San Filippo Neri di Roma, ha spiegato che la genetica gioca un ruolo fondamentale nel svilupparsi di questa malattia, mentre fattori come il fumo non sono più considerati tra i principali rischi. La dieta può influenzare l’evoluzione del tumore, secondo le ultime evidenze.

Il dottor Fabrizio Presicce, dirigente medico dell’Unità Operativa di Urologia presso il San Filippo Neri di Roma, ha delineato le attuali conoscenze sul tumore della prostata, sottolineando l’assenza di fattori di rischio classici come il fumo e la centralità della genetica. La prevenzione si basa oggi su controlli mirati a partire dai 50 anni per la popolazione generale, con un anticipo a 45 anni presenta familiarità diretta o mutazioni genetiche note. L’incidenza del male varia notevolmente tra le diverse aree geografiche, risultando più bassa nelle zone mediterranee e nel Sud-est asiatico rispetto al Nord Europa e agli Stati Uniti, dove i tassi sono significativamente superiori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

