Le proiezioni recenti segnalano un aumento significativo delle diagnosi di tumore al seno a livello mondiale. Entro il 2050, si prevede che i casi possano crescere del 33%, raggiungendo circa 3,5 milioni di nuove diagnosi ogni anno. Questo incremento rappresenta un dato allarmante che riguarda numeri in forte crescita rispetto agli anni precedenti.

Le proiezioni epidemiologiche indicano un aumento drammatico delle diagnosi di tumore al seno, con una crescita stimata del 33% entro il 2050 che porterebbe i casi a 3,5 milioni l’anno. Secondo l’analisi del Global Burden of Disease Study Breast Cancer, la mortalità rischia di impennarsi del 44%, raggiungendo un milione e mezzo di decessi ogni dodici mesi. Lo studio, basato su dati raccolti tra il 1990 e il 2023 attraverso registri popolari e interviste a familiari o caregiver di pazienti decedute, traccia un globale di forte disuguaglianza sanitaria. Il divario sistemico tra nazioni ricche e paesi in via di sviluppo. La geografia della sopravvivenza oncologica mostra una frattura netta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tumore al seno: allarme mondiale, i casi saliranno del 33%

Tumore al seno : i segnali da non sottovalutare

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