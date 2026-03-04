Linfedema dopo il tumore al seno in calo i casi a Ferrara | visite dimezzate

In occasione della giornata mondiale del linfedema, venerdì 6, le Aziende sanitarie di Ferrara annunciano una riduzione dei casi di linfedema post-tumore al seno, con visite che si sono dimezzate. Il linfedema rimane una complicanza significativa nel trattamento della mammella, anche se oggi è più gestibile rispetto al passato. Le strutture sanitarie continuano a intervenire per migliorare la prevenzione e il supporto ai pazienti.

Il linfedema dell’arto superiore è una patologia cronica e progressiva del sistema linfatico che può causare importanti limitazioni funzionali. Negli ultimi anni, tuttavia, l’evoluzione delle strategie terapeutiche ha consentito una selezione sempre più accurata delle pazienti, riducendo in modo significativo la necessità di procedure chirurgiche estese. Tuttavia resta fondamentale ottimizzare la presa in carico riabilitativa, poiché il linfedema è una condizione cronica che richiede un approccio personalizzato. Dai dati raccolti emerge che lo svolgimento dell’attività clinica negli anni dal 2017 al 2025 ha visto calare significativamente le viste fisiatriche effettuate presso la Casa della Comunità Cittadella San Rocco. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

