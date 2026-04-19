L’ex presidente degli Stati Uniti ha pubblicamente sostenuto la candidatura di una politica giapponese, eliminando le precedenti pratiche di ingerenza riservate nelle elezioni del paese asiatico. In un messaggio diretto ai suoi follower, ha abbandonato le tradizionali modalità di comunicazione sottotraccia per affidarsi ai social media. Questa mossa rappresenta una modifica significativa rispetto alle tecniche di influenza utilizzate dagli Stati Uniti in passato.

Donald Trump ha lanciato un attacco mediatico diretto per sostenere la candidatura di Sanae Takaichi in Giappone, segnando una svolta radicale rispetto alle tattiche di ingerenza elettorale segrete utilizzate dagli Stati Uniti durante la Guerra Fredda. La dichiarazione pubblica, avvenuta tramite un post su Truth Social a tre giorni dal voto giapponese di gennaio, rompe con la tradizione diplomatica del passato, dove Washington operava nell’ombra per influenzare i destini politici stranieri. Dalle spie ai tweet: l’evoluzione della manipolazione politica. Il della pressione diplomatica è mutato profondamente. Se in passato le operazioni degli Stati Uniti erano caratterizzate dal massimo riserbo, oggi la trasparenza è diventata uno strumento di propaganda.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump rompe il silenzio sul Giappone: addio alle spie, via ai tweet

Trump in Giappone: difenderemo la pace con la forza

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