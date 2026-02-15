Obama rompe il silenzio sul video razzista di Trump spettacolo clownesco e politica senza decoro
Obama ha commentato il video razzista di Trump, che lo mostrava come una scimmia insieme a Michelle, perché ritiene che si tratti di uno spettacolo clownesco e di una politica priva di decoro. La scena è diventata virale sui social, generando polemiche e reazioni dure. Obama ha sottolineato come tali atteggiamenti alimentino divisioni e odio tra le persone.
Barack Obama replica con sdegno allo “spettacolo clownesco” di Donald Trump. Dopo giorni di silenzio, l’ex presidente degli Usa ha commentato il video razzista pubblicato e poi rimosso dal profilo social dell’attuale inquilino della Casa Bianca, in cui veniva rappresentato insieme alla moglie Michelle come due scimmie. Un episodio che secondo l’ex capo di Stato simboleggia la perdita del decoro nella politica americana e del “senso di correttezza e di rispetto per la carica”. Il video razzista Il video era stato pubblicato da Trump sull’account del suo social Truth il 5 febbraio, scatenando la condanna sia del partito Democratico sia dei repubblicani: attraverso un fotomontaggio, nel post venivano raffigurati i volti di Barack e Michelle Obama su due scimmie. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Barack Obama risponde a Trump e rompe il silenzio dopo la pubblicazione del video razzista: “Show da pagliaccio”
Barack Obama ha commentato pubblicamente il video razzista pubblicato da Donald Trump, accusandolo di comportarsi come un pagliaccio.
Trump senza ritegno: rilancia un filmato razzista con Barack e Michelle Obama trasformati in scimmie – Il video
