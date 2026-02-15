Barack Obama denuncia che negli Stati Uniti il rispetto per il decoro è scomparso, in seguito alla diffusione di un video razzista sui social di Trump che lo ritrae con Michelle come scimmie. La clip, condivisa da account vicini all’ex presidente, ha scatenato critiche e polemiche sui social, alimentando il dibattito sulla diffusione di contenuti offensivi online.

Negli Stati Uniti prosegue polemica politica dopo la diffusione, sui canali social legati al presidente Donald Trump, di un video giudicato razzista in cui l’ex presidente Barack Obama e la moglie Michelle vengono rappresentati con sembianze di scimmie. L’episodio ha attirato l’attenzione non solo per la natura offensiva del contenuto, ma anche perché riporta al centro del dibattito il tema del linguaggio pubblico e della deriva comunicativa nella politica americana. A intervenire indirettamente è stato lo stesso Obama, intervistato in un podcast di Brian Tyler Cohen. Pur evitando di citare Trump in modo esplicito, l’ex presidente ha descritto un clima in cui la “vergogna” e il “decoro” che un tempo regolavano i comportamenti dei funzionari pubblici sembrano essersi dissolti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Negli Usa il decoro è sparito”. Obama rompe il silenzio sul video razzista rilanciato da Trump

Obama ha commentato il video razzista di Trump, che lo mostrava come una scimmia insieme a Michelle, perché ritiene che si tratti di uno spettacolo clownesco e di una politica priva di decoro.

Barack Obama ha commentato pubblicamente il video razzista pubblicato da Donald Trump, accusandolo di comportarsi come un pagliaccio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.