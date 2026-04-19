Trump preso in giro dall’Iran | si paragona a Gesù e l’ambasciata pubblica un video da brividi

Un nuovo video diffuso dall’Iran utilizza l’intelligenza artificiale per mostrare Gesù Cristo mentre scaraventa Donald Trump all’inferno, in un’azione che ha suscitato reazioni di sdegno e commenti indignati sui social media. La propaganda digitale iraniana ha ampliato la sua offerta di contenuti provocatori, rafforzando il suo tono polemico nei confronti dell’ex presidente statunitense. Il video, diffuso online, ha attirato l’attenzione di molti utenti, generando discussioni e critiche sui limiti della rappresentazione digitale e sulla libertà di espressione.

La propaganda digitale iraniana ha raggiunto un nuovo picco di provocazione con un video generato dall’ intelligenza artificiale che mostra Gesù Cristo mentre scaraventa Donald Trump all’inferno. Il filmato, pubblicato dall’ambasciata iraniana in Tagikistan sui social media, rappresenta una risposta tagliente alle recenti dichiarazioni e ai contenuti pubblicati dal presidente degli Stati Uniti, che si era raffigurato in un’immagine che richiamava esplicitamente iconografia cristiana. La vicenda affonda le radici in un post condiviso da Trump stesso su Truth Social lunedì scorso. Nell’immagine, generata anch’essa tramite intelligenza....🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Trump preso in giro dall’Iran: si paragona a Gesù e l’ambasciata pubblica un video da brividi L’ultimatum di Trump all’Iran: “Accordo o distruggiamo l’intero paese in una notte” Notizie correlate Il delirio di Trump: sul suo social Truth si paragona a Gesù (aiutato dall’Intelligenza artificiale)Quando Silvio Berlusconi si definiva l’unto del Signore strappava qualche sorriso, perché era evidente a tutti che l’affermazione conteneva una buona... Leggi anche: Trump contro la Chiesa cattolica: attacca Papa Leone XIV e si paragona a Gesù Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Medio Oriente, l'ira di Trump su Hormuz. Vance: 'Non prendeteci in giro'; IL MONDO PRESO IN GIRO DAGLI AYATOLLAH; Explosive media, chi sono i creator filo-iraniani che trollano Trump con i loro video virali AI in stile Lego; Mario Giro sull'attacco di Trump al papa: Si è messo contro tutti i cristiani, non solo i cattolici. Trump versione Lego preso in giro dagli iraniani. Il video diffuso dal regimeNelle ultime ore, una serie di video virali in stile Lego ha preso di mira Donald Trump, trasformandolo in protagonista di una narrazione satirica che sta facendo il giro del mondo. Le clip, diffuse ... affaritaliani.it Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranLeggi su Sky TG24 l'articolo Trump attacca Meloni, i social del governo iraniano intervengono in sostegno dell’Italia ... tg24.sky.it #ottoemezzo Rottura Meloni-Trump, Severgnini: “Gli ha fatto un regalo, ma lei ha preso il palo” - facebook.com facebook Parigi scopre che il suo cortile di casa in Libano ha un nuovo padrone: Trump è entrato col botto e ha cambiato la serratura. La nuova versione dell’influenza europea: dal colonialismo al gruppo WhatsApp dei volenterosi. Trump si è preso le chiavi e Macron h x.com