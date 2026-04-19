Trump nave iraniana sotto la custodia Usa ha cercato di superare il blocco

Gli Stati Uniti hanno intercettato nel Golfo dell'Oman una nave da carico con bandiera iraniana e ne hanno preso il controllo. Poco dopo, le autorità statunitensi hanno colpito la nave e si sono assicurate la sua custodia. L'evento si è verificato in un'area di crescente tensione tra i due paesi, con le forze americane che hanno agito per fermare quella che hanno definito una violazione delle restrizioni imposte.

Gli Stati Uniti ha colpito una nave da cargo battente bandiera iraniana, intercettata nel Golfo dell'Oman, e ha assunto il pieno controllo dell'imbarcazione. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. La nave Touska - riferisce Trump - ha cercato di superare il blocco, è stata messa in guardia ma si è "rifiutata di ascoltare e così la Marina l'ha fermata colpendo la sala macchine. Ora è sotto la custodia degli Stati Uniti".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trump, nave iraniana sotto la custodia Usa, ha cercato di superare il blocco Trump minaccia l'Iran: una potente armata si sta avvicinando Notizie correlate Una nave attraversa Hormuz dopo l'inizio del blocco Usa. Trump: "L'iran ha chiamato, vuole un accordo"Lo Stretto di Hormuz è diventato il palcoscenico di un tesissimo braccio di ferro geopolitico. Leggi anche: Guerra in Iran, petroliera cinese Hormuz sfida il blocco di Trump. Usa-Teheran, possibile un nuovo incontro. Colpita una nave nel golfo dell’Oman Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: L’Ue respinge il piano di Trump sui pedaggi nello Stretto di Hormuz; Medio Oriente, media Iran: 'Hormuz completamente chiuso' - La giornata dell'8 aprile - LIVEBLOG; Usa-Iran, nessun accordo. Trump: Intercetteremo le navi che pagano un pedaggio a Teheran; Iran richiude Hormuz, navi sotto tiro: Trump tratta. Trump, nave iraniana sotto la custodia USA ha cercato di superare il bloccoNel Golfo di Oman: 'Non hanno ascoltato, li abbiamo fermati' ... msn.com Guerra Iran, Trump: «Colloqui con l'Iran nei prossimi due giorni». Sei navi mercantili fermate dal blocco di HormuzGuerra Iran. A bloccare Hormuz ora sono gli Stati Uniti, lo stop è garantito da 15 navi Usa. Dopo il fallimento dei negoziati a Islamabad Trump rivela: 'Teheran ci ha chiamato, ... ilmattino.it Report. . L’inviato italiano di Trump avrebbe fatto deportare dall’Ice la madre di suo figlio L’inviato speciale di Donald Trump, Paolo Zampolli, sarebbe responsabile della deportazione della sua ex fidanzata brasiliana, Amanda Ungaro. Zampolli avrebbe fatto p facebook I democratici della Commissione Giustizia della Camera dei Rappresentanti Usa stanno indagando sul genero di Trump Jared Kushner per potenziali conflitti di interesse tra le sue attività imprenditoriali e il suo ruolo di negoziatore di pace per l'amministrazi x.com