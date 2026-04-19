Nelle ultime ore, sono stati segnalati colpi di arma da fuoco nello Stretto di Hormuz, con proiettili che avrebbero colpito una nave francese e un'unità del Regno Unito. La situazione ha coinvolto l'Iran, che avrebbe violato un precedente accordo di cessate il fuoco. Nel frattempo, un rappresentante di un paese ha rilasciato un messaggio forte, avvertendo che, in caso di mancato accettazione di un determinato accordo, ci sarebbero state conseguenze drastiche.

"Ieri l'Iran ha deciso di sparare colpi di arma da fuoco nello Stretto di Hormuz, violando completamente il nostro accordo di cessate il fuoco! Molti proiettili erano diretti contro una nave francese e una nave mercantile del Regno Unito. Non è stato un bel gesto, vero?". Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, usa la consueta retorica per commentare gli ultimi sviluppi in Medio Oriente in vista dei negoziati di Islamabad. "Stiamo offrendo un accordo molto equo e ragionevole, e spero che lo accettino perché, se non lo faranno, gli Stati Uniti distruggeranno ogni singola centrale elettrica e ogni singolo ponte in Iran - aggiunge Trump su Truth -.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump, l'ultimo avviso all'Iran: "Accettino l'accordo o li distruggeremo"

L'ultimatum di Trump: L'Iran accetti il piano di pace usa o lo distruggo

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