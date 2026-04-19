Trump a Iran offriamo accordo equo accettino o distruggeremo centrali e ponti
Un rappresentante ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno proponendo un accordo considerato equo e ragionevole all’Iran, invitando le autorità a accettarlo. In caso di rifiuto, ha avvertito che saranno eliminate tutte le centrali elettriche e i ponti nel paese. La comunicazione si inserisce in un contesto di tensione tra le due nazioni, con le parti che si scambiano messaggi di minaccia e richiesta di negoziato.
"Stiamo offrendo un accordo molto equo e ragionevole; spero che lo accettino. Se non lo faranno, distruggeremo ogni singola centrale elettrica e ogni singolo ponte in Iran ". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
L’ultimatum di Trump all’Iran: “Accordo o distruggiamo l’intero paese in una notte”
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