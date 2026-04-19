Trump a Iran offriamo accordo equo accettino o distruggeremo centrali e ponti

Un rappresentante ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno proponendo un accordo considerato equo e ragionevole all’Iran, invitando le autorità a accettarlo. In caso di rifiuto, ha avvertito che saranno eliminate tutte le centrali elettriche e i ponti nel paese. La comunicazione si inserisce in un contesto di tensione tra le due nazioni, con le parti che si scambiano messaggi di minaccia e richiesta di negoziato.