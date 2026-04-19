Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che Israele rappresenta un grande alleato e che l'Iran non riuscirà a ricattare gli Stati Uniti. Nel frattempo, Teheran ha annunciato progressi nei colloqui diplomatici e ha già chiuso lo stretto di Hormuz in risposta al blocco dei porti imposto da Washington. Tre navi mercantili sono state colpite dai proiettili dei pasdaran, anche se una nave italiana è riuscita a passare.

Teheran ha già richiuso Hormuz, in risposta al blocco dei porti imposto da Washington. Tre mercantili colpiti da proiettili dei pasdaran, mentre riesce a passare l'italiana Msc. "Non potete ricattarci", avverte Trump. L'accordo è "ancora lontano", afferma il leader iraniano Ghalibaf. Meloni conferma che Roma farà la sua parte per garantire la navigazione nella Stretto ma solo quando sarà consolidato il cessate il fuoco e dopo l'ok del Parlamento. "Israele è un grande alleato, a differenza di altri", commenta il presidente Usa. regua violata in Libano: un soldato Unifil francese è morto e altri tre sono stati feriti in un attacco attribuito a Hezbollah, che però nega.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump: "Israele grande alleato a differenza di altri. L'Iran non ci ricatterà". E Teheran apre: "Progressi nei colloqui"

Trump accetta la tregua di due settimane: stop agli attacchi, Teheran riapre Hormuz

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