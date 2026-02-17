Crisi Iran Usa progressi nei colloqui Ma Trump invia altri 50 caccia e Khamenei minaccia di affondare la USS G Ford

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l'invio di altri 50 caccia allo scalo militare di Incirlik, in Turchia, mentre il leader iraniano, Ali Khamenei, ha minacciato di affondare la portaerei USS Gerald R. Ford, definendola un bersaglio legittimo. Questi segnali contrastanti si inseriscono in un quadro di tensione crescente tra i due paesi, che si scontrano su questioni nucleari e di sicurezza. Oggi a Ginevra si sono tenuti colloqui indiretti tra rappresentanti iraniani e americani, con segni di progresso su alcuni punti tecnici, ma l’at

Roma, 17 febbraio 2026 - Continua la tensione tra Usa e Iran e, se da una parte c'è speranza per i "negoziati indiretti" tenutisi oggi a Ginevra tra due delegazioni, incontro che avrebbero registrato "buoni progressi nell'individuare obiettivi comuni" e "rispetto a questioni tecniche rilevanti", dall'altra c'è il linguaggio delle armi e dell'intimidazione, che Trump continua a usare minacciando un attacco, come "conseguenze di un mancato accordo". Trump invia altri 50 caccia in Medio Oriente. Intanto la forza militare Usa nella regione aumenta sempre più: altri 50 caccia Usa inviati in Medio Oriente, di cui jet F-35, F-22 e F-16 nelle sole ultime 24 ore, fa sapere Axos. Trump invia la più grande portaerei del mondo in Medio Oriente. La Uss Gerald Ford, nuova minaccia per l'IranRoma, 13 febbraio 2026 – Donald Trump ha deciso di inviare la portaerei Uss Gerald Ford, la più grande del mondo, nel Medio Oriente, sostando nel Mar Rosso. Iran, Trump invia anche la portaerei USS Ford in Medio OrienteL'ex presidente Donald Trump ha ordinato l'invio della portaerei USS Ford nel Medio Oriente, rendendola la seconda nave da guerra a essere schierata nella regione in poche settimane. Iran, regime contro manifestanti: Trump valuta attacco Argomenti discussi: Iran, Teheran: Pronti a compromessi con Usa per accordo su nucleare; Iran, Trump rilancia su Truth articolo Wsj su seconda portaerei; Negoziati Usa-Iran proseguono con pressioni e minacce da parte di Washington; Trump: 'Cambio di regime in Iran? Sarebbe la cosa migliore'. Crisi Iran USA, progressi nei colloqui. Ma Trump invia altri 50 caccia e Khamenei minaccia di affondare la USS G FordA Ginevra individuati obiettivi comuni. L'accordo però è ancora lontano e la macchina militare Usa si sta preparando per un possibile attacco. La Guida suprema non si fa intimorire: Più pericolosa ...