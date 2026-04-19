Il ex presidente ha dichiarato che Israele è un alleato di grande valore, sottolineando le sue qualità di coraggio, audacia, lealtà e intelligenza. Ha inoltre affermato che alcuni altri paesi si sono comportati diversamente in momenti di conflitto e stress, mostrando la loro vera natura. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento pubblico, senza specificare ulteriori dettagli sul contesto o sui soggetti coinvolti.

"Che Israele piaccia o meno, ha dimostrato di essere un grande alleato. Sono coraggiosi, audaci, leali e intelligenti, a differenza di altri che hanno mostrato la loro vera natura in un momento di conflitto e stress". Lo afferma il presidente americano Donald Trump sul suo social Truth, sottolineando che lo Stato ebraico combatte duramente e sa "come vincere".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trump: 'Israele è un grande alleato, a differenza di altri'

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