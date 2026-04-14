Da alleato di ferro di Trump a idolo dell’Iran | pioggia di complimenti social all’Italia da Teheran dopo lo scontro con Israele

Dopo un lungo alleanza con l’amministrazione americana, il ruolo dell’Italia nei rapporti internazionali sembra aver subito una svolta. Recentemente, sui social sono comparsi numerosi commenti di apprezzamento da parte delle autorità iraniane, che hanno elogiato il Paese in seguito a una decisione presa in relazione a Israele. La situazione ha attirato l’attenzione di osservatori e analisti, che seguono con interesse l’evoluzione di questa relazione diplomatica.

Da stretto alleato di Donald Trump a idolo della Repubblica Islamica dell’Iran. La decisione dell’Italia di bloccare il rinnovo automatico del memorandum con Israele ha scatenato i social dell’establishment iraniano che, impegnati in una campagna mediatica martellante tutta incentrata sugli attacchi al presidente americano e al suo alleato Benjamin Netanyahu, ha inviato messaggi di ringraziamento al governo di Giorgia Meloni, fino a poche ore fa considerato un avversario in campo internazionale. Mentre lunedì gli applausi erano tutti per Papa Leone XIV dopo il suo botta e risposta a distanza con Trump, oggi la scena se l’è presa l’esecutivo italiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Da alleato di ferro di Trump a idolo dell’Iran: pioggia di complimenti social all’Italia da Teheran dopo lo scontro con Israele L’ultimatum di Trump all’Iran: “Accordo o distruggiamo l’intero paese in una notte” “Teheran”, la serie di Apple tv che racconta lo scontro tra Iran e Israele“Teheran” si spegne con il lutto per Dana Eden: la serie Apple TV tra spionaggio, realtà mediorientale e un’eredità culturale La serie israeliana... Trump all’Iran: «Si arrenda». Vertice tra Meloni-Starmer-Merz-Macron. Da Teheran nuova ondata di missili su Israele – La direttaLavorare insieme per «la diplomazia e il coordinamento militare» in risposta all’escalation bellica innescata in Medio Oriente dagli attacchi di Usa... Temi più discussi: La guerra in Iran può finire? La tregua vacilla. Nucleare, sanzioni e pedaggi: i nodi ancora da sciogliere; La Cina elettrica ha già vinto la guerra. Ma gli alleati Usa in Asia sono nei guai; Bussando alla porta dell’Inferno; Dragamine italiane a Hormuz? Il bivio di Meloni, che non vuole mettere in pericolo i marinai. L’Italia contribuirà a mettere in sicurezza lo Stretto di Hormuz. Teheran: chi collabora con gli Usa complice dell’attaccoL’Italia dichiara la propria disponibilità a contribuire a mettere in sicurezza lo Stretto di Hormuz. Una decisione per alcuni aspetti inattesa, visto che negli ultimi giorni si erano susseguite le ... milanofinanza.it USA-Iran, braccio di ferro nello Stretto di Hormuz. Trump: Teheran vuole un accordo(Adnkronos) – Blocco navale con la prospettiva di nuovi negoziati e il rischio di attacchi mirati. Il braccio di ferro tra Donald Trump e l’Iran si sposta tutto nello Stretto di Hormuz, la via fondame ... msn.com Teheran: sì al passaggio da #Hormuz di 15 navi al giorno. Di fatto lo stretto rimane chiuso. Tra le navi bloccate anche un cargo italiano. #Tg1 Marzia De Giuli - facebook.com facebook