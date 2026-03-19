Sul suo profilo social, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di non essere stato informato dell’attacco israeliano agli impianti iraniani di South Pars, sottolineando di non conoscere i piani dell’alleato israeliano. La dichiarazione arriva a poche ore dall’azione militare e mostra come Trump continui a seguire da vicino le mosse di Israele in Medio Oriente.

Sull’Iran Donald Trump si trova ancora una volta a inseguire Israele. Almeno stando a quello che il presidente degli Stati Uniti scrive sui social. L’attacco della Israeli Air Force contro il giacimento di gas iraniano di South Pars — il più grande al mondo — ha segnato un passo in avanti nell’escalation in corso in Medio Oriente, provocando la ritorsione di Teheran contro infrastrutture energetiche in Arabia Saudita, Kuwait e Qatar e facendo impennare i prezzi del petrolio. Ma oltre alla dimensione militare ed energetica, a emergere con forza è uno scontro di versioni. Da un lato, la narrazione della Casa Bianca. Dall’altro, quella di alcune tra le più autorevoli testate internazionali, che raccontano una storia molto diversa sul ruolo degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump insegue ancora l’alleato Israele: “Non sapevo che avrebbe attaccato gli impianti iraniani di South Pars”

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