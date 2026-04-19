Trump | Israele è un grande alleato a differenza di altri Pezeshkian | Usa non possono privarci del diritto nucleare

Durante una dichiarazione pubblica, un ex presidente ha affermato che Israele rappresenta un alleato importante, distinguendolo da altri paesi. Un politico di un paese del Medio Oriente ha invece dichiarato che gli Stati Uniti non possono privare il suo paese del diritto di sviluppare armi nucleari. Le due affermazioni sono state rilasciate in momenti distinti, evidenziando posizioni diverse sui rapporti internazionali e le questioni di sicurezza nucleare.

Una riunione ristretta del gabinetto del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, discute oggi “i preparativi per la possibilità dell’interruzione della tregua con l’Iran”. Lo riportano le emittenti israeliane. Nessuna data è stata fissata per il prossimo round di negoziati tra Iran e Stati Uniti, dopo i colloqui dello scorso fine settimana a Islamabad che non hanno portato ad alcun accordo. Lo ha affermato il vice ministro degli Esteri iraniano, Saeed Khatibzadeh, parlando con i giornalisti a margine di un forum diplomatico in Turchia. “Ci stiamo ora concentrando sulla finalizzazione di un quadro di intesa tra le due parti. Non vogliamo entrare in negoziati o incontri destinati a fallire e che possano diventare un pretesto per una nuova escalation”, ha dichiarato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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