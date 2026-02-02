Trump perde terreno | Texas ribelle sondaggi in calo e prime crepe nel consenso

Trump sta perdendo terreno in Texas, un tempo uno dei suoi bastioni più forti. I sondaggi mostrano un calo di consensi e le prime crepe si vedono nel suo sostegno. La regione, che aveva sempre dato fiducia a lui, ora sembra meno convinta. La situazione potrebbe cambiare le carte in tavola in vista delle prossime elezioni.

I segnali arrivano dal luogo che più di ogni altro aveva certificato la solidità del consenso trumpiano. Il Texas, bastione elettorale e simbolico del 2024, restituisce due risultati che incrinano la rappresentazione di un Paese compatto dietro la Casa Bianca. Nelle elezioni speciali di gennaio, in distretti considerati politicamente blindati, i repubblicani cedono seggi rilevanti. Il dato pesa per ciò che indica prima ancora che per l'aritmetica parlamentare e apre una crepa nel racconto dell'egemonia presidenziale. Nel nono distretto del Senato statale, Taylor Rehmet supera Leigh Wambsganss, candidata sostenuta apertamente dal presidente.

