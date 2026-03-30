Negli ultimi sondaggi, il livello di approvazione di un ex presidente si è ridotto al 33%, il dato più basso registrato durante il suo secondo mandato. Il 62% degli intervistati esprime disapprovazione nei confronti della sua gestione. Questi risultati riflettono un calo significativo del sostegno pubblico rispetto ai mesi precedenti.

Donald Trump sempre più a picco nei sondaggi. Il tasso di approvazione del presidente è sceso ancora, al 33%, il livello più basso del suo secondo mandato. E' quanto emerge da un sondaggio dell’Università del Massachusetts Amherst, condotto fra il 20 e il 25 marzo e secondo il quale il 62% degli americani non lo approva. Il tasso di approvazione del presidente è cinque punti più basso rispetto al luglio del 2025 e di 11 punti rispetto allo scorso aprile. Donald Trump sempre più a picco nei sondaggi. Il tasso di approvazione del presidente è sceso ancora, al 33%, il livello più basso del suo secondo mandato. E' quanto emerge da un sondaggio dell’Università del Massachusetts Amherst, condotto fra il 20 e il 25 marzo e secondo il quale il 62% degli americani non lo approva. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump crolla nei sondaggi al 33%, il più basso del secondo mandato: il 62% non lo approva

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