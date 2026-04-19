Trump i miei negoziatori domani a Islamabad | tutto già negoziato Fonti iraniane | il team negoziale andrà in Pakistan martedì

Domani, un team di negoziatori americani si recherà a Islamabad, in Pakistan, per proseguire le trattative. Secondo fonti iraniane, il team che sta negoziando con gli Stati Uniti partirà martedì per lo stesso paese. Le fonti indicano che gli accordi sono già stati negoziati in precedenza e che le trattative sono in programma nelle prossime ore.

I negoziatori americani «stanno andando a Islamabad, in Pakistan. Saranno lì domani per le trattative». Lo annuncia Donald Trump sul suo social Truth. Nelle trattative in Pakistan sarà coinvolto anche Jared Kushner. Lo ha detto Trump al New York Post, tornando a non escludere la possibilità di un suo viaggio a Islamabad qualora fosse raggiunto un accordo. "Dobbiamo vedere cosa succede domani», ha spiegato anche se "tutto è già stato negoziato: domani sera a Islamabad dovrebbe essere veloce" ha detto Trump questa volta in un’intervista a Fox, ribadendo comunque che se l'Iran non firmerà gli Stati Uniti faranno saltare in aria le centrali elettriche.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump, i miei negoziatori domani a Islamabad: tutto già negoziato. Fonti iraniane: il team negoziale andrà in Pakistan martedì Trump minaccia di cancellare la civiltà iraniana in una notte: il conto alla rovescia e l'ultimatum Notizie correlate Fonti iraniane, il team negoziale andrà in Pakistan martedìUna delegazione iraniana arriverà martedì in Pakistan: lo hanno riferito fonti iraniane vicine ai negoziati con gli Usa, secondo quanto riporta la... Leggi anche: Trump, i miei negoziatori vanno a Islamabad, domani le trattative Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Trump, i miei negoziatori vanno a Islamabad, domani le trattative; Medio Oriente, Trump avverte l'Iran: 'Nuovi attacchi se non si arriva ad un accordo' - LIVEBLOG. Iran, Trump: Miei negoziatori verso Islamabad, domani colloqui. Se non accettano accordo li distruggeremo - DirettaIl presidente Usa: Basta fare la persona carina, sarà mio onore fare quello che doveva essere fatto dagli altri presidenti negli ultimi 47 anni. Pezeshkian: Usa non possono negarci diritto al ... adnkronos.com Trump, i miei negoziatori vanno a Islamabad, domani le trattative(ANSA) - NEW YORK, 19 APR - I negoziatori americani 'stanno andando a Islamabad, in Pakistan. Saranno lì domani per le trattative'. Lo ... notizie.tiscali.it Giulio Sapelli: "L'America è dentro una crisi di ordine, Trump ne è il simbolo. Occidente unito per evitare un nuovo Vietnam" Leggi qui - https://www.ilriformista.it/giulio-sapelli-lamerica-e-dentro-una-crisi-di-ordine-trump-ne-e-il-simbolo-occidente-unito-per-evita facebook Trump torna a minacciare l’Iran: «Accettino l’accordo o distruggeremo tutte le centrali». Domani nuovo round di negoziati a Islamabad – La diretta x.com