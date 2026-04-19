Trump i miei negoziatori domani a Islamabad | tutto già negoziato Fonti iraniane | il team negoziale andrà in Pakistan martedì

Da feedpress.me 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, un team di negoziatori americani si recherà a Islamabad, in Pakistan, per proseguire le trattative. Secondo fonti iraniane, il team che sta negoziando con gli Stati Uniti partirà martedì per lo stesso paese. Le fonti indicano che gli accordi sono già stati negoziati in precedenza e che le trattative sono in programma nelle prossime ore.

I negoziatori americani «stanno andando a Islamabad, in Pakistan. Saranno lì domani per le trattative». Lo annuncia Donald Trump sul suo social Truth. Nelle trattative in Pakistan sarà coinvolto anche Jared Kushner. Lo ha detto Trump al New York Post, tornando a non escludere la possibilità di un suo viaggio a Islamabad qualora fosse raggiunto un accordo. "Dobbiamo vedere cosa succede domani», ha spiegato anche se "tutto è già stato negoziato: domani sera a Islamabad dovrebbe essere veloce" ha detto Trump questa volta in un’intervista a Fox, ribadendo comunque che se l'Iran non firmerà gli Stati Uniti faranno saltare in aria le centrali elettriche.🔗 Leggi su Feedpress.me

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