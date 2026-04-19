Fonti iraniane il team negoziale andrà in Pakistan martedì

Una delegazione iraniana partirà per il Pakistan martedì, secondo fonti vicine ai negoziati con gli Stati Uniti. La notizia è stata riportata dalla Cnn, che ha riferito le informazioni provenienti da fonti iraniane. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sul motivo del viaggio o sullo scopo delle discussioni. La partenza della delegazione è stata confermata senza ulteriori commenti ufficiali.

Una delegazione iraniana arriverà martedì in Pakistan: lo hanno riferito fonti iraniane vicine ai negoziati con gli Usa, secondo quanto riporta la Cnn. Il team di Teheran dovrebbe essere lo stesso dell'ultimo round, con il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ed il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf. Gli iraniani - aggiungono le fonti - si aspettano che mercoledì ci sia l'annuncio di una proroga del cessate il fuoco. Se poi le cose andranno per il verso giusto e Donald Trump accetterà di recarsi a Islamabad, anche il presidente iraniano andrà in Pakistan per "incontro" e la firma di una "dichiarazione congiunta".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fonti iraniane, il team negoziale andrà in Pakistan martedì AQUE MATE A IRÁN: Por qué China abandonó al régimen (Análisis Dr. Ruckauf) Notizie correlate Trapianto saltato, parla un esperto dell'“Heart team”: “Il cuore andrà a un altro bambino”"Riteniamo che il bimbo" a cui a Napoli è stato trapiantato un cuore danneggiato il 23 dicembre scorso, dopo quasi 2 mesi attaccato all'Ecmo, la... Olimpiadi Milano Cortina 2026: tutti i podi di martedì 17 febbraio. Italia oro nel team-pursuitCOMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile1) OFTEBRO Jens Luraas (Norvegia) 2) LAMPARTER Johannes (Austria) 3) HEROLA Ilkka (Finlandia)... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Fonti iraniane, il team negoziale andrà in Pakistan martedì; Usa-Iran, secondo round a Islamabad: l’accordo può arrivare lunedì; Negoziati in Pakistan, forte disaccordo su Hormuz. L’appello di papa Leone contro la guerra: Governanti, fermatevi; Iran-Usa, nessun accordo. Appello Pakistan a rispettare tregua. Fonti iraniane, il team negoziale andrà in Pakistan martedì(ANSA) - ROMA, 19 APR - Una delegazione iraniana arriverà martedì in Pakistan: lo hanno riferito fonti iraniane vicine ai negoziati con gli ... notizie.tiscali.it Fonti iraniane smentiscono le dichiarazioni secondo cui Teheran avrebbe accettato di cedere il proprio uranio agli Stati Uniti, come sostenuto da Donald Trump. Un informatore iraniano, citato dal quotidiano qatariota Al-Araby, ha definito le affermazioni dell’ex - facebook.com facebook