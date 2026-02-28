I vescovi statunitensi hanno presentato un ricorso alla Corte suprema chiedendo di respingere l’ordine esecutivo firmato da Donald Trump, che riguarda le politiche sui migranti. La richiesta arriva dopo che l’ordine era stato emesso al rientro dell’ex presidente alla Casa Bianca. La Conferenza episcopale ha definito l’ordine come immorale e ha richiesto un intervento giudiziario per bloccarlo.

La posizione della Conferenza episcopale alla vigilia delle audizioni sui provvedimenti dell'Amministrazione relativi alla cittadinanza Roma. La Conferenza episcopale statunitense va alla Corte suprema e chiede che sia respinto l’ordine esecutivo firmato da Donald Trump appena rientrato alla Casa Bianca che negava la cittadinanza statunitense ai figli di migranti irregolari. Lo fa con un amicus curiae di sei pagine, una sorta di “consulenza” tecnica depositata un mese prima che i giudici – sei su nove sono cattolici, a cominciare dal presidente John G. Roberts – procedano all’ascolto delle argomentazioni orali sui limiti proposti dall’Amministrazione in tema di concessione della cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - I vescovi alla Corte suprema: “Fermate l’ordine esecutivo di Trump sui migranti, è immorale”

La Corte Suprema degli Stati Uniti valuterà la costituzionalità dell'ordine esecutivo di Trump che elimina lo "ius soli"La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annunciato che valuterà la costituzionalità dell'ordine esecutivo attraverso il quale Donald Trump ha di fatto...

Donald Trump chiede alla Corte Suprema un nuovo giudizio sui dazi «Non ha senso che Paesi e aziende che hanno approfittato di noi per decenni, ricevendo miliardi e miliardi di dollari che non avrebbero dovuto...

