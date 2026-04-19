Donald Trump ha nuovamente rivolto minacce a Cuba, definendola un obiettivo più accessibile. La scorsa settimana aveva dichiarato di voler fare tappa a Cuba dopo aver visitato l’Iran, mentre mercoledì ha affermato al quotidiano negli Stati Uniti di non escludere l’uso dell’opzione militare contro l’isola. Queste dichiarazioni arrivano in un momento di crescente tensione tra le parti, con riferimenti alle possibilità di intervento armato.

Donald , ritenuta un bersaglio più facile. La settimana scorsa aveva affermato: «Di ritorno dall’Iran, faremo tappa a Cuba»; mercoledì ha fatto sapere al quotidiano Usa Today di «non rinunciare all’opzione militare» per prendersi l’isola. A Cuba è arrivata una delegazione USA: ecco cosa hanno proposto a Raul Castro, nipote dello storico leader Fidel Castro. Funzionari del Dipartimento di Stato americano hanno incontrato venerdì scorso a L’Avana esponenti cubani, fra cui il nipote di Raul Castro, nipote dello storico leader Fidel Castro. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali i funzionari hanno sollecitato l’introduzione di misure democratiche e messo in guardia dai rischi derivanti dal non accogliere i loro consigli.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump è tornato a minacciare Cuba

Trump si prenderà Cuba

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