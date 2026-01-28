Trump è tornato a minacciare l’Iran

Donald Trump torna a minacciare l’Iran. In un nuovo messaggio, l’ex presidente statunitense ha detto che gli Stati Uniti sono pronti a colpire se Teheran non negozierà per ridurre il suo programma nucleare. La tensione tra i due paesi si riaccende, mentre nessuna delle parti mostra segnali di dialogo. Intanto, le autorità iraniane si mantengono ferme, respingendo le ultime minacce di Washington.

Dicendo che gli Stati Uniti sono pronti ad attaccarlo, se non accetterà di negoziare una riduzione del suo programma nucleare Il presidente Donald Trump ha scritto in un post sui social network che gli Stati Uniti sono pronti ad attaccare l’Iran, se questo non accetterà di negoziare un accordo per la riduzione del suo programma nucleare. È quindi tornato a minacciare direttamente il paese dopo che nelle ultime settimane aveva più volte parlato della possibilità di attaccarlo, a suo dire in difesa dei manifestanti che stavano partecipando alle ampie proteste represse in modo violentissimo dal regime. 🔗 Leggi su Ilpost.it

