Il 13 aprile 2026, l'ex presidente ha pubblicato sui social media una foto che lo ritrae con un volto simile a quello di Gesù. Successivamente, ha rivolto accuse contro il Papa Leone XIV, affermando che se non fosse stato alla Casa Bianca, quest’ultimo non si sarebbe trovato in Vaticano. In serata, ha anche ripetuto le sue minacce nei confronti di Cuba, mantenendo un tono provocatorio.

Trump attacca Papa Leone XIV: “ Se non fossi alla Casa Bianca, Leone non sarebbe in Vaticano. Non sono un suo fan. E’ una persona molto liberal “. Il Papa a stretto giro replica “ Non ho paura dell’amministrazione Trump “, ha affermato il Pontefice, chiarendo subito il senso del suo ruolo: “ Io parlo del Vangelo. Non sono un politico e non ho intenzione di entrare in un dibattito con lui “. Mezzo mondo chiede le scuse al presidente Usa. “ Non ho nulla di cui scusarmi ” con Papa Leone, “ ha torto “. Trump non arretra nella giornata dopo l’attacco che ha lanciato su Truth in merito alla condanna del Pontefice sulla guerra in Iran. Cancellata nella giornata immagine pubblicata dal presidente che lo ritraeva come Gesù.🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - 13 Aprile 2026 – Il Lunedì nero di Trump: prima pubblica sua foto ritratto da Gesù. poi si scaglia contro il Papa e infine torna a minacciare Cuba

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