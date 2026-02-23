Negoziati tra Usa e Iran giovedì ci sarà l’ultima chiamata per la diplomazia Ma Teheran e Washington continuano a litigare con il New York Post che avvisa | Trump valuta attacco preventivo

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran aumentano, con un possibile attacco preventivo di Washington che preoccupa gli alleati. Giovedì a Ginevra si terrà l’ultimo tentativo di dialogo per evitare un’escalation militare. Teheran e Washington si scambiano accuse e non trovano accordi su questioni chiave. La diplomazia si gioca tutto in questa giornata cruciale, mentre le parti si preparano a una decisione importante. La situazione resta molto delicata.

Questo giovedì a Ginevra ci sarà un nuovo tentativo diplomatico, probabilmente l’ultimo, per evitare lo strappo definitivo tra Stati Uniti e Iran. Un incontro delicato, mediato dalla delegazione dell’Oman, dove le parti tratteranno indirettamente per evitare che la situazione sfugga di mano, riportando in Medio Oriente l’incubo della guerra che, a ben vedere, sembra sempre più probabile. Infatti le parti in queste ore, anziché abbassare la tensione, sembrano alzare ulteriormente la voce, di fatto mettendo a rischio il vertice ancora prima del suo inizio. “All’inferno o a casa”: il messaggio di Teheran. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Al via i negoziati in Oman ma tra Iran e Usa è gelo: la Repubblica islamica chiede “rispetto”. Washington: “Americani, lasciate Teheran”Questa mattina a Muscat, in Oman, sono iniziati i negoziati tra gli Stati Uniti e l’Iran.

Iran Usa, Trump valuta un attacco limitato per ‘convincere’ Teheran a trattare sul nucleare. La portaerei G. Ford è nel MediterraneoIl governo degli Stati Uniti sta considerando un attacco mirato contro l’Iran per spingere Teheran a negoziare sul suo programma nucleare.

Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza

