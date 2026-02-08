Meloni torna a commentare le proteste e gli scontri dei giorni scorsi. Dal suo account social, la premier ha scritto che chi manifesta contro le Olimpiadi “è nemico dell’Italia”. La sua frase ha subito fatto discutere. Intanto, migliaia di italiani stanno lavorando in silenzio, anche come volontari, per far sì che tutto vada bene durante l’evento internazionale.

“Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perché vogliono che la loro Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata. Poi ci sono loro: i nemici dell’Italia e degli italiani, che manifestano “contro le Olimpiadi”, facendo finire queste immagini sulle televisioni di mezzo mondo. Dopo che altri hanno tranciato i cavi della ferrovia per impedire ai treni di partire. Solidarietà, ancora una volta, alle Forze dell’ordine, alla città di Milano, e a tutti coloro che vedranno il loro lavoro vanificato da queste bande di delinquenti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni, attacco sui social dopo le proteste e gli scontri: “Nemico dell’Italia chi manifesta contro le Olimpiadi”

Approfondimenti su Olimpiadi Italia

La premier Giorgia Meloni attacca duramente i manifestanti che ieri hanno preso parte agli scontri a Milano.

La leader di FdI attacca duramente chi ha protestato contro le Olimpiadi a Milano.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Olimpiadi Italia

Argomenti discussi: Meloni contro i manifestanti anti-Olimpiadi: Sono nemici dell'Italia; Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Il Colle chiama Piantedosi. Meloni: Atti contro lo stato; Meloni: Aska, indignata coi giudici.

Meloni dai poliziotti feriti. I pm non esitino sui violenti. Schlein: Unisca, non dividaVisita a Torino: è tentato omicidio. FdI attacca Pd e sinistra, polemica su Avs al corteo. La segretaria chiama la premier: non strumentalizzare. Domani ... repubblica.it

I tormenti del Pd e il video dem sui social: I fascisti votano Sì. La rabbia di Picierno: Campagna svilenteCasapound annuncia il sostegno alla riforma del governo Meloni. Loro votano sì, noi difendiamo la Costituzione: il 22 e 23 marzo vita no, il messaggio, sull’account Facebook del Pd, che fa discutere ... msn.com

Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni in merito agli scontri di ieri nel corso della manifestazione di Milano contro le Olimpiadi. x.com

L’imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio dice di aver votato Giorgia Meloni. Questo basta a scatenare l’odio sociale della compagna Salis, che lo bersaglia duramente in un suo post social. Cara Ilaria, non credi che in questo momento storico sarebbe megl facebook