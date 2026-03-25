Sondaggi politici tracollo per Trump | la guerra in Iran e l’economia affossano il presidente Usa

Secondo gli ultimi sondaggi, il livello di approvazione per il presidente degli Stati Uniti è sceso al minimo nel suo secondo mandato alla Casa Bianca. La diminuzione dei consensi viene attribuita alla gestione del conflitto in Iran e alle condizioni dell’economia nazionale, che hanno influenzato negativamente l’opinione pubblica. Questi dati evidenziano un calo significativo del sostegno popolare nel periodo attuale.

Crolla il tasso di approvazione di Donald Trump. I consensi per il presidente degli Stati Uniti scendono al livello più basso nel suo secondo mandato alla Casa Bianca, come testimoniato dagli ultimi sondaggi. A pesare è soprattutto l’impennata dei prezzi della benzina causata dalla guerra in Iran, altro tema che in generale fa aumentare il malcontento verso l’inquilino della Casa Bianca. Il sondaggio ReutersIpsos evidenzia che solo il 36% degli americani approva l’operato di Trump, con un netto calo rispetto al 40% registrato dallo stesso sondaggio solamente una settimana prima. E a crollare è anche il dato sulla gestione economica di Trump, con una percentuale del 29%: un dato peggiore rispetto a quello dell’ex presidente Joe Biden. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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