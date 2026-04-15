Il 15 aprile 2026, un esponente politico ha accusato nuovamente un altro leader di aver negato aiuto militare, commentando i titoli di un articolo risalente al settembre 2017 che descriveva il primo come un presidente “isolato”. La dichiarazione è arrivata nel contesto di una serie di attacchi pubblici tra le due figure politiche, entrambe note per le posizioni forti e le dichiarazioni non convenzionali.

Roma, 15 aprile 2026 – “Good! I don’t want them”. Commentando i titoli dei giornali che, nel settembre del 2017, definivano Donald Trump un presidente “isolato” – abbandonato da alleati politici di rilevo, lobbisti e grandi società – il tycoon sosteneva di non aver bisogno di loro. “Per Donald Trump la solitudine non è uno svantaggio. È il luogo in cui si sente più a suo agio”, scriveva all’epoca Politico. Quasi un decennio dopo, “ the loneliest president ” (il presidente più solo) non smentisce se stesso. E, all’interno della sua cerchia di alleati, il passaggio da amici a nemici può avvenire senza soluzione di continuità. https:www.quotidiano.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Il rapporto è cambiato”. Trump attacca di nuovo Meloni. “Ci ha negato l’aiuto militare”

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