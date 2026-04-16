Caltagirone | nella Basilica di San Giacomo i Carabinieri spiegano come difendersi dalle truffe

Nella Basilica di San Giacomo a Caltagirone, i Carabinieri hanno organizzato un incontro con i fedeli per illustrare come riconoscere e difendersi dalle truffe. L’appuntamento si è svolto in un clima di confronto diretto, con i militari che hanno fornito consigli pratici e informazioni utili ai presenti. L'iniziativa si inserisce in un’azione di sensibilizzazione rivolta alla comunità locale per contrastare le frodi di vario genere.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un incontro con i fedeli per promuovere la legalità. A Caltagirone, al termine della messa del sabato sera, i Carabinieri della Compagnia locale hanno incontrato i fedeli della Basilica di San Giacomo, patrono della città, con l’obiettivo di offrire indicazioni pratiche per contrastare il fenomeno delle truffe, una minaccia sempre più diffusa che colpisce quotidianamente numerosi cittadini. L’iniziativa, accolta con favore dal parroco Don Salvo Gallo, si inserisce in un più ampio programma di attività dedicate alla promozione della legalità e alla tutela della comunità. I consigli dei Carabinieri: attenzione agli inganni più comuni.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Caltagirone: nella Basilica di San Giacomo i Carabinieri spiegano come difendersi dalle truffe Notizie correlate Tarquinia, come difendersi dalle truffe agli anziani: l’incontro in Comune con i carabinieriTarquinia, 11 marzo 2026 – Un incontro per informare, sensibilizzare e fornire strumenti concreti contro un fenomeno sempre più insidioso. I carabinieri di Caltagirone incontrano i cittadini per fornire consigli contro le truffeA Caltagirone, al termine della messa del sabato sera, i carabinieri della compagnia locale hanno incontrato i fedeli della parrocchia di San...