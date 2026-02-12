I Carabinieri di Barano di Ischia hanno arrestato un 19enne trovato in possesso di oltre 360 grammi di hashish, un bilancino di precisione e circa 880 euro in contanti. Durante un controllo, i militari hanno fermato il ragazzo e, dopo una perquisizione, hanno sequestrato droga e denaro. Ora il giovane si trova in attesa di giudizio.

Sequestrati oltre 360 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 880 euro in contanti: il giovane è in attesa di giudizio.. A Barano i Carabinieri della compagnia di Ischia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio il 19enne incensurato di Serrara Fontana. I militari hanno notato il ragazzo mentre era accanto al proprio scooter in piazza San Rocco e hanno deciso di controllarlo. Perquisito, è stato trovato in possesso di 3 pezzi di hashish per un peso complessivo di 73 grammi. Nel borsello anche un bilancino di precisone e la somma di 880 euro. I militari hanno esteso la perquisizione a casa del 19enne e lì hanno trovato altri 3 panetti della stessa sostanza per altri 290 grammi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Barano di Ischia: Carabinieri arrestano pusher 19enne

Approfondimenti su Barano Ischia

I Carabinieri di Sorrento hanno arrestato un uomo di 48 anni, residente a Sorrento, trovato in possesso di droga a bordo di un’auto a noleggio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Barano Ischia

Argomenti discussi: Incredibile Open Var. Rigore Vergara Chiaro errore e su Vitinha Rigore netto; Rifiuti tossici e boschi: boom degli incendi a Napoli e in Campania; America’s Cup 2027: Regione Campania e Comune di Napoli rafforzano la sinergia istituzionale; Fanno saltare il bancomat, poi spargono chiodi sulla strada per non essere presi.

CARABINIERI DI NAPOLI * : «ARRESTO A BARANO DI ISCHIA, IL 19ENNE PUSHER INCENSURATO FINISCE IN MANETTE.»A Barano i Carabinieri della compagnia di Ischia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio il 19enne incensurato di Serrara Fontana. I militari hanno notato il ragazzo mentre era ... agenziagiornalisticaopinione.it

Barano di Ischia: carabinieri arrestano pusher 19enneOltre alla droga, nel borsello anche un bilancino di precisone e la somma di 880 euro ... msn.com

#Cronaca DROGA. ARRESTATO A BARANO D’ISCHIA 19ENNE DI SERRARA FONTANA - facebook.com facebook