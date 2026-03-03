Castellammare di Stabia | Droga in bicicletta Carabinieri arrestano 19enne

A Castellammare di Stabia, i carabinieri hanno arrestato un 19enne che tentava di scappare in bicicletta elettrica con hashish e crack. Dopo aver fermato il giovane, è stato portato ai domiciliari. L’intervento dei militari ha portato al sequestro della droga e all’arresto dell'individuo.

