Una donna di 54 anni ha perso 1.650 euro dopo aver tentato di organizzare un viaggio in montagna con la famiglia. La truffa riguarda un'offerta per un servizio di trasporto in minibus che alla fine non è stato fornito. La donna, residente a Pontinia, si era affidata a un'agenzia che prometteva il viaggio, ma l'appuntamento è sparito e i soldi sono stati trattenuti.

Una donna di 54 anni residente a Pontinia ha subito una perdita economica di 1.650 euro tentando di organizzare un viaggio in montagna con il proprio nucleo familiare. La vittima, che cercava un minibus tramite un portale web, è stata indotta da un finto operatore a effettuare diversi bonifici istantanei attraverso una complessa simulazione di problemi tecnici legati ai pagamenti iniziali. L’inganno digitale e la ricostruzione dei movimenti finanziari. Il meccanismo della truffa si è attivato nel momento in cui la cittadina di Pontinia ha preso contatto con un sito per il noleggio di un veicolo. Dopo aver ricevuto le prime specifiche sul servizio e aver proceduto con un primo versamento, la donna è stata contattata dall’operatore che ha sostenuto che il bonifico effettuato non fosse andato a buon fine.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffa del minibus: scompare il viaggio e restano 1.650 euro persi

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