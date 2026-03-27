Truffa del falso centro telefonico svuotata la carta prepagata a 63enne | persi 1.500 euro

Una donna di 63 anni ha subito una truffa tramite un messaggio che annunciava un falso problema con il suo conto. Dopo aver chiamato un numero che iniziava con 893, la donna ha trascorso alcuni minuti al telefono e ha perso circa 1.500 euro. La truffa si è conclusa con lo svuotamento della carta prepagata.

Un sms con tono urgente, un numero da richiamare che comincia con 893, pochi minuti di telefonata e circa 1.500 euro spariti dalla carta prepagata. È la nuova truffa telefonica che ha colpito ad Agrigento una donna di 63 anni, finita nel mirino di un sistema già segnalato in altre parti d’Italia e costruito per sfruttare paura, fretta e confusione. Alla vittima è arrivato un messaggio con questa dicitura: "La invitiamo a contattare con urgenza il Centro Unico del Cittadino al numero 893..per importanti comunicazioni che la riguardano". Una formula apparentemente istituzionale, studiata proprio per indurre chi la riceve a richiamare senza troppe verifiche. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Truffa del falso centro telefonico, svuotata la carta prepagata a 63enne: persi 1.500 euro Articoli correlati Donna vittima di un raggiro telefonico da 30mila euro a Sale Marasino, come è avvenuta la truffa: 3 arrestiTre persone sono state arrestate in provincia di Brescia dai Carabinieri a Sale Marasino. Truffa a Torino: prima falso carabiniere e poi falso perito, porta via 70mila euro a una coppia di anziani. Arrestato dopo tre mesiDopo circa tre mesi di indagini, a fine gennaio 2026 gli agenti della squadra mobile della polizia di Stato di Torino, in collaborazione con i... Tutti gli aggiornamenti su Truffa del falso centro telefonico... Temi più discussi: Falso Centro Gestione Vaccinale inganna i cittadini via SMS: come difendersi; Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici CUP: occhio a questo messaggio su WhatsApp. Ecco cosa c'è dietro; PRATO – TRUFFA DEL FALSO CARABINIERE AI DANNI DI UNA PERSONA ANZIANA: ARRESTATO 41ENNE DALLA POLIZIA DI STATO.; La truffa del falso tecnico dell’acqua a Melegnano: una 75enne all’inizio ci casca, ma poi lo caccia. Truffa del Centro Gestione Vaccinale: l'sms esca e le telefonate a vuoto. Ecco i numeri di telefono (che prosciugano il conto) da ignorareBELLUNO - «Si prega di contattare il Centro Gestione Vaccinale al numero 89.349417 per importanti comunicazioni che la riguardano». Chi, di fronte a un sms del genere, tira dritto ... ilgazzettino.it Truffa del finto carabiniere ma quelli veri sventano il raggiro a una coppia di anziani. Ecco i consigli dell’ArmaFERMO - Denunciato un uomo di circa 50 anni di origini campane per tentata truffa aggravata. Decisivo l'intervento anche della figlia della coppia rientrata a casa giusto in tempo. L'uomo è stato poi ... cronachefermane.it Allerta per messaggi truffa inviati agli utenti a nome della Asl1 Abruzzo con numeri ingannevoli da contattare: l'azienda sanitaria invita a ignorare e non rispondere Asl 1 - Avezzano Sulmona L'Aquila - facebook.com facebook Truffa del finto nipote: arrestati due uomini x.com