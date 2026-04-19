Noleggia un minibus per andare in vacanza ma cade in una truffa e sborsa 1.600 euro

Una persona ha deciso di noleggiare un minibus tramite un sito internet per trascorrere una vacanza in montagna con la famiglia. Tuttavia, dopo aver concluso l’accordo, ha versato 1.600 euro e ha scoperto che si trattava di una truffa. L’individuo ha tentato di recuperare i soldi, ma senza successo. L’episodio è stato segnalato alle autorità competenti, che stanno indagando sulla vicenda.

Doveva noleggiare un minibus per andare in vacanza in montagna con la famiglia e per questo ha contattato un sito online. L'operatore, dopo aver dato le prime informazioni e aver ottenuto un pagamento, ha simulato però la mancata validità del bonifico e ha fornito alla vittima, una donna di 54.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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